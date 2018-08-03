«الهلال» ترعى فعاليات رياضية في عدن وأبين

عدن (الاتحاد)

انطلقت في مديرية يافع رصد بمحافظة أبين، جنوب اليمن بطولة رياضية لكرة القدم بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطبيع الحياة في مختلف المحافظات المحررة.

وحملت الفعالية الرياضية اسم الفقيد سامي صالح السليماني، ويشارك فيه 15 فريقاً شعبياً على مستوى مديرية يافع رصد، وجاء ضمن فعاليات عام زايد الخير 2018.

وقدم رئيس وإدارة نادي يافع الرياضي الثقافي الاجتماعي، شكره وتقديره للدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لإقامة هذه البطولة الكروية.

وعبرت قيادة قوات الحزام الأمني عن الشكر والتقدير لقيادة شعب الإمارات العربية المتحدة، والهلال الأحمر الإماراتية «على رعايتهم لهذه البطولة، وكل الجهود التي تبذلها في كافة المجالات الإنسانية» والخدمية والترفيهية التي من خلالها تساهم في القضاء على تشرد الشباب، وعلى أي محاولات لاستقطابهم لصفوف الجماعات الإرهابية» أو التخريبية.

في مدينة عدن، شهدت شواطئ كود النمر بمديرية البريقة مباراة كروية بين نجوم الزمن الجميل في نادي الشعلة والشباب في المديرية ضمن الفعالية التي ترعاها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بالبريقة.

كما أقيمت فعاليات لـ «الجمباز» للناشئين في نادي الشعلة استعرضوا خلالها عدداً من الحركات الرياضية، والتي نالت استحسان الحاضرين.