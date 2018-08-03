«الهلال» ترعى فعاليات رياضية في عدن وأبين

عدن (الاتحاد)
انطلقت في مديرية يافع رصد بمحافظة أبين، جنوب اليمن بطولة رياضية لكرة القدم بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتطبيع الحياة في مختلف المحافظات المحررة.
وحملت الفعالية الرياضية اسم الفقيد سامي صالح السليماني، ويشارك فيه 15 فريقاً شعبياً على مستوى مديرية يافع رصد، وجاء ضمن فعاليات عام زايد الخير 2018.
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وعبرت قيادة قوات الحزام الأمني عن الشكر والتقدير لقيادة شعب الإمارات العربية المتحدة، والهلال الأحمر الإماراتية «على رعايتهم لهذه البطولة، وكل الجهود التي تبذلها في كافة المجالات الإنسانية» والخدمية والترفيهية التي من خلالها تساهم في القضاء على تشرد الشباب، وعلى أي محاولات لاستقطابهم لصفوف الجماعات الإرهابية» أو التخريبية.
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كما أقيمت فعاليات لـ «الجمباز» للناشئين في نادي الشعلة استعرضوا خلالها عدداً من الحركات الرياضية، والتي نالت استحسان الحاضرين.