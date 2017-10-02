ميداليتان لـ «تايكواندو» الشارقة في «دولية لاتفيا»



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 الشارقة (الاتحاد) فاز عبدالله غلوم لاعب نادي الشارقة للتايكواندو بذهبية فئة الناشئين في بطولة لاتفيا الدولية، فيما نال سلطان صلاح الميدالية الفضية لذات الفئة، وأشاد حاتم عبدالله المدير الفني للفريق بالمشاركة الناجحة، واكتساب الفريق فرصة الاحتكاك الدولي الذي يعينهم ويقوي شوكتهم في قادم التحديات، مضيفاً هذه الإنجاز يصب في خانة التفوق الواضح للعبة في الآونة الأخيرة، ويدعم ملامح القوي التي أصبحت تميز فريق الشارقة للتايكواندو، مثنياً على الدعم الكبير لإدارة الألعاب الفردية والمتابعة الكبيرة لمشرف اللعبة حميد شامس.