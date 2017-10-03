برنامج مشاركات مكثف لألعاب القوى حتى «آسياد 2018»



تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى خطة نشاطه للموسم الحالي والمقبل والمتضمن برنامجه الطموح لتحقيق الحلمين الآسيوي في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018 وفي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وافق المجلس خلال اجتماعه الأخير على برنامج المشاركات الخارجية وقام بتسمية رؤساء وإداريي البعثات الخارجية ووجه اللجنة الفنية إلى وضع آلية للاختيار وتحديد أماكن المعسكرات الخارجية. ويتضمن البرنامج المشاركة في كل من البطولة الخليجية لألعاب القوى للشباب بالكويت في أبريل 2018، وبطولة العالم للمشي للرجال في الصين، وبطولة آسيا للشباب في مايو 2018 بتايلاند، وبطولة العالم تحت 20 سنة في فنلندا في يونيو 2018 وبطولة العالم للصالات بسويسرا في سبتمبر، والبطولة الخليجية لاختراق الضاحية للرجال والشباب والناشئين بالبحرين ديسمبر 2017، ودورة الألعاب الأولمبية للناشئين بالأرجنتين في أكتوبر2018.