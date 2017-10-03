«فنية» المواي تاي تعتمد تشكيل اللجان

أبوظبي (الاتحاد)

حرصا من مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد عامر النيادي على اكتمال كافه حلقات النجاح من أجل بداية صحيحة لمسيرة الاتحاد الذي تأسس مؤخرا، عقدت اللجنة الفنية أول اجتماع لها أمس الأول بمقر الاتحاد، بحضور طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد وخالد السويدي عضو مجلس الإدارة وفهد خلفان العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.

وتم خلال الاجتماع توزيع مهام اللجنة الفنية بتشكيل لجان المسابقات والمنتخبات والتحكيم، والاختبارات والاحتراف وتحديد المهام والمسؤوليات ومناقشة لوائح الاتحاد الفنية بما يخدم مسيرة اللعبة خلال تلك المرحلة التي تمثل انطلاقة اللعبة.

واتخذت اللجنة عده توصيات لرفعها لمجلس إدارة الاتحاد، أبرزها إتمام عملية حصر وتسجيل الأندية الرياضية التي تمارس رياضة المواي تاي والكيك بوكسينج على مستوى الدولة، والعمل على مساعدتها والاهتمام بها خلال تلك المرحلة والعمل على رفع قدرات المدربين واللاعبين من خلال دورات الصقل والتأهيل والمعسكرات الرياضية والعمل على ترقية المستوى الفني للمدربين واللاعبين مع العمل على إعداد وتطوير المناهج مع وضع خطط التدريب والإشراف على تنفيذها، والعمل على إجراء الفحوصات الطبية واختبارات المدربين المؤهلين بجانب اللاعبين وذلك على مراحل تدريجية بما يخدم اللعبة.

كما رفعت اللجنة الفنية توصية لمجلس الإدارة اقترحت خلاله الجدول الزمني المقترح لبدء النشاط فيما يتعلق بالمسابقات والمشاركات المختلفة على المستوى المحلي والخارجي والتي يتم من خلالها اختيار المنتخبات الوطنية التي تقوم بتمثيل رياضة الإمارات خلال البطولة الخارجية القادمة بمشاركة أبرز العناصر التي تتكشف خلال النشاط المحلي مع توفير فرص التدريب والاحتكاك، وأكدت اللجنة ضرورة تأمين أكبر قدر للمحافظة على سلامة اللاعبين من خلال الفحوصات الدورية على مدار الموسم الرياضي للمحافظة على الرياضيين وتأمين سلامتهم.