سلطان بن خليفة: «أبوظبي 6» صنع الفرحة في مياه ليوزهو

خالد السعدي (ليوزهو)

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية فريق أبوظبي على الإنجاز الكبير بحصد لقب الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 التي أقيمت مساء أمس الأول في مدينة ليوزهو الصينية والبقاء في صدارة الترتيب العام للبطولة، وأكد سموه أن الفريق يؤدي الدور المطلوب منه بجدارة بأن يضع اسم الإمارات في المقدمة وأن يكون رقم واحد في المنافسة العالمية، موضحا سموه أن الزورق صنع الفرحة في مياه ليوزهو.

واعتبر سموه أن مشاركة الإمارات بفريقين في المنافسة متمثلان في فريق أبوظبي والفيكتوري هو فرحة كبيرة لرياضة البحر، وقال: «يكفينا فخراً أن يشارك فريقان من الإمارات في البطولة العالمية التي تعتبر أقوى بطولة في المنافسات البحرية العالمية ضمن فئة الفورمولا-1، أبوظبي والفيكتوري قدموا فرحة للرياضة الإماراتية بالتواجد والحضور القوي في البطولة».

وثمن سموه فوز زورق أبوظبي 6 بلقب الجولة والوصول للنقطة رقم 58 في الترتيب العام للبطولة، معتبراً أن ذلك حافزاً مهماً جداً وقوياً، قبل الانتقال إلى الجولة الخامسة، قبل الختامية التي ستقام في أبوظبي ديسمبر القادم، وقال: «تفوق الفريق وتصدره للبطولة قبل أن تقام على أرض الوطن له معنى مهم جدا وسيعطي أعضاء الفريق ثقة بلا حدود في الجولتين الأخيرتين من البطولة، وفرق النقاط الحالي بالنسبة للمتصدر عن صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة حافز إضافي لدخول الجولتين من دون أي ضغوط».

وشدد سموه على أهمية أن يحقق الفريق لقب البطولة هذا الموسم، خاصة مع ما يقدمه من مستويات فنية رائعة وتفوق في المنافسة، بالإضافة إلى حضوره في كل جولة على منصة التتويج وعدم الغياب عن الفوز على كل مستويات البطولة سواء في سباقات السرعة أو منافسات فئة الفورمولا4 والسباقات الرئيسية لكل جولة معتبراً أن ذلك إنجازاً أكبر وأهم بحكم تواجد اسم الفريق دوماً على المنصة.