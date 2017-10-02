تاباريز: الوضع ليس مريحاً

مونتفيديو(د ب أ)

قال أوسكار تاباريز، المدير الفني الوطني لمنتخب أوروجواي، أن وجود فريقه في المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 لا ينبغي أن يكون «أمراً مريحاً» بالنسبة له.

وجاءت تصريحات تاباريز قبل مباراة أوروجواي أمام فنزويلا يوم الخميس المقبل، في المرحلة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

وتمتلك أوروجواي 27 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل، المتصدرة برصيد 37، والتي تعتبر الفريق الوحيد في أميركا الجنوبية الذي ضمن تأهله إلى المونديال.

وقال تاباريز: «إن تكون في المركز الثاني لا ينبغي هذا أن يشعرك بالراحة ولكن عليك في الوقت نفسه أن تدرك موقعك، علينا أن نتحلى بالأفكار الإيجابية داخل الملعب».

وفيما يتعلق بمنافس فريقه، قال تاباريز: «إنه يعكف على تنفيذ خطة عمل منذ وقت طويل تعتمد على اللاعبين الشباب، الذين تألقوا في مونديال الشباب تحت 20 عاماً».