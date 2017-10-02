«جونيورز» يعزز صدارة «سوبر ليج»

بوينس آيرس (د ب أ)

عزز نادي بوكا جونيورز، حامل لقب الدوري الأرجنتيني، صدارته للمسابقة في نسختها الجديدة «سوبر ليج»، وذلك بعد تغلبه على ضيفه تشاكاريتا 1 /‏‏ صفر في المرحلة الخامسة من مسابقة العام الجاري، فيما ابتعد غريمه التاريخي ريفر بليت عن القمة بتعادله 1 /‏‏ 1 مع مضيفه تيجري.

وخاض بوكا جونيورز المباراة باستراتيجية هجومية بحتة، وهو ما آتى ثماره بهدف مبكر سجله اللاعب كريستيان بوفون هدفه الوحيد، الذي حافظ عليه حتى نهاية المباراة برغم النقص العددي الذي ضرب صفوفه بدءاً من الدقيقة 15 بعد طرد اللعب إيدوين كاردونا.

وأنهى تشاكاريتا المباراة بعشرة لاعبين أيضاً بعد حصول لاعبه ميادو على البطاقة الحمراء.

وبرغم أنه لم يقدم المستوى الفني نفسه الذي ظهر به في المباريات السابقة، نجح بوكا في تجاوز صدمة خروجه في الأسبوع الماضي من بطولة كأس الأرجنتين على يد منافسه روساريو سنترال، ليحافظ على تقدمه بخطى ثابتة في الدوري المحلي.