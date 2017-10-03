ريبيري المنحوس!

برلين (أ ف ب)

يواجه الفرنسي فرانك ريبيري لاعب وسط بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الخمسة الماضية، احتمال الغياب 3 أشهر، بسبب تعرضه إلى تمزق في أحد أربطة الركبة، حسب ما ذكرت شبكة سكاي.

وخرج ريبيري من المباراة التي تعادل فيها بايرن مع هرتا برلين 2-2 بسبب الإصابة.

وكان بايرن يخوض المباراة بإشراف لاعبه السابق الفرنسي ويلي سانيول بعد إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقب الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3 في دوري أبطال أوروبا.

وأشار تقرير لسكاي إلى أن ريبيري «34 عاماً» تعرض إلى تمزق في أحد أربطة ركبته اليسرى، وأنه سيبتعد لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، لكنها أكدت أنه لن يخضع إلى عملية جراحية، ولم يؤكد بايرن الأمر حتى الآن. وقال ريبيري في مطار ميونيخ عقب العودة من برلين: أشعر بكثير من الألم ولا تبدو الأمور جيدة، فالرباط الخارجي ربما تعرض لضرر، وآمل ألا يكون الأمر أسوأ من ذلك.

وتشكل الإصابة ضربة للاعب الفرنسي، خاصة أن عقده مع النادي ينتهي في آخر الموسم.

ويفتقد بايرن قائده الحارس مانويل نوير أيضاً حتى يناير بسبب كسر في القدم.

وذكرت تقارير صحفية أن توماس توخل مدرب دورتموند السابق ويوليان ناجلسمان مدرب هوفنهايم هما المرشحان الأبرز لخلافة أنشيلوتي.