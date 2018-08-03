أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل مخاوف الحرب التجارية

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر توبكس للأسهم اليابانية أمس، منخفضاً في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين جراء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمحادثات التجارية المنتظرة بين واشنطن وطوكيو، غير أن المؤشر نيكي تمكن من إحراز مكاسب محدودة لأسباب، من بينها ارتفاع قوي لأسهم سوزوكي موتور. وهبط المؤشر توبكس 0.54% إلى 1742.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له في ثلاثة أسابيع، ليفوق عدد الأسهم الهابطة تلك الصاعدة، بواقع أربعة إلى واحد تقريباً. وأغلق المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً 0.06% إلى 22525.18 نقطة بفضل مكاسب حققها عدد محدود من الأسهم، مثل فاست ريتيلينج وفانوك وسوزوكي. وزادت أسهم سوزوكي 8.6% بعد أن أظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات تحقيقها أرباحاً قياسية في الربع الممتد بين أبريل، ويونيو تجاوزت توقعات المحللين. ودعم ذلك المؤشر نيكي بما يزيد على 20 نقطة، أو ما يعادل 0.09 نقطة مئوية. وخلال الأسبوع، تكبد المؤشران توبكس ونيكي أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتأثرت المعنويات في السوق سلباً جراء تهديدات إدارة ترامب بزيادة رسوم جمركية تعتزم فرضها على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين إلى 25% من النسبة المقترحة في السابق البالغة عشرة بالمئة. وينتاب القلق المستثمرين أيضاً في وقت من المقرر أن تبدأ فيه اليابان محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة الأسبوع القادم. وبددت المخاوف بشأن التوترات التجارية إثر أرباح إيجابية بصفة عامة حققتها الشركات اليابانية بدعم من قوة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي. وانخفضت أسهم تويوتا موتور 0.85% حتى بعد أن حققت الشركة قفزة نسبتها 19% في أرباح الربع الأول من السنة المالية، متجاوزة التوقعات، ومحققة أفضل أداء فصلي لها في عامين ونصف العام.