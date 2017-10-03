الأهلي يعود من سوسة بـ «4 أزمات»

سوسة (تونس) (د ب أ)
عادت بعثة الأهلي المصري من تونس بعدة أزمات، حيث تأكد غياب الثلاثي هشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد فتحي عن لقاء الإياب أمام النجم الساحلي باستاد برج العرب يوم 22 من أكتوبر الجاري، حيث أصيب الأول بكسر في إصبع اليد خلال مشاركته في خسارة الأهلي 1 / 2 أمام مضيفه النجم الساحلي، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح طبيب الأهلي، أن اللاعب سيغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع وفقاً للتقدير المبدئي.
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وسقط السعيد على أرضية الملعب الأولمبي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن استنفد الأهلي تغييراته الثلاثة، وأثبت الفحص المبدئي إصابته بتمزق في الخلفية والذي يحتاج لمدة من 4 إلى 6 أسابيع على أقل تقدير.
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