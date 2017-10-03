الأهلي يعود من سوسة بـ «4 أزمات»

سوسة (تونس) (د ب أ)

عادت بعثة الأهلي المصري من تونس بعدة أزمات، حيث تأكد غياب الثلاثي هشام محمد وعبد الله السعيد وأحمد فتحي عن لقاء الإياب أمام النجم الساحلي باستاد برج العرب يوم 22 من أكتوبر الجاري، حيث أصيب الأول بكسر في إصبع اليد خلال مشاركته في خسارة الأهلي 1 /‏‏‏‏ 2 أمام مضيفه النجم الساحلي، بذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح طبيب الأهلي، أن اللاعب سيغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع وفقاً للتقدير المبدئي.

أما عبد الله السعيد فأصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال المباراة، وسيخضع لفحص طبي وأشعة عقب العودة للقاهرة، فيما نال أحمد فتحي على الإنذار الثاني ليضع مديره الفني حسام البدري في مأزق باعتباره أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها، هذا بالإضافة إلي حسام عاشور الغائب عن الذهاب للإصابة والذي لم يتحدد موقفه من مباراة العودة.

وسقط السعيد على أرضية الملعب الأولمبي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد أن استنفد الأهلي تغييراته الثلاثة، وأثبت الفحص المبدئي إصابته بتمزق في الخلفية والذي يحتاج لمدة من 4 إلى 6 أسابيع على أقل تقدير.