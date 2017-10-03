هـازارد أعلى راتب في البريميرليج

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم الفترة الطويلة التي غاب فيها عن صفوف فريقه سبب الإصابة، فإن النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي مطلوب بقوة في أكثر من نادٍ أوروبي عريق، وفي المقدمة ريال مدريد الإسباني، الذي يأمل مسؤولوه في ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم أو على أقصى تقدير في الصيف القادم، في محاولة لتدعيم خط هجوم «الملكي» الذي تأثر كثيراً برحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي وإصابة كريم بنزيمة وتذبذب مستوى جاريث بيل وتكرار إصاباته.

وإزاء هذا «التربص» من جانب «الميرينجي» على وجه الخصوص، ولكون هازارد أحد الأعمدة الأساسية في النادي اللندني، سعت إدارة تشيلسي إلى التفاوض مع هازارد من أجل توقيع عقد جديد، يتم فيه مد العقد القديم الذي ينتهي في 2020، مع زيادة راتب اللاعب ووضع شرط جزائي كبير يحول دون أطماع الأندية الأخرى فيه، كما تنوي إدارة «البلوز» رفع راتب هازارد، بحيث يصبح أعلى راتب في «البريميرليج»، وتقترح عليه وفقاً لما ذكرته بعض الصحف الإنجليزية راتباً شهرياً قدره 340 ألف يورو شهرياً، ليتفوق بذلك على راتب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، الذي يحصل على 330 ألف يورو شهرياً، ومن جانبها ذكرت صحيفة «صنداي إكسبرس» أن العقد الجديد سيتم توقيعه في غضون 15 يوماً، عقب انتهاء فترة الراحة التي تتزامن مع مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية، بينما ذكرت صحيفة «لوباريزيان» أن تشيلسي بهذه المناورة يستطيع أن يردع أي محاولة من جانب أي نادٍ أوروبي آخر، يسعى سعياً حثيثاً لضم هذا النجم الدولي البلجيكي، وعلى الأخص نادي ريال مدريد.