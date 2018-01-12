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5571 صفقة بقيمة 78.5 مليار درهم خلال 6 أشهر

«الأراضي» تستحوذ على 70% من التداولات العقارية في دبي
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تاريخ النشر: السبت 04 أغسطس 2018

يوسف العربي (دبي)

حافظت الأراضي الفضاء في دبي على أدائها القوي على صعيدي مستوى الأسعار وقيمة التداولات، لتستحوذ منفردة على نحو 70% من إجمالي قيمة التداولات في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2018، وفق إدارة الدراسات والبحوث التابعة لأراضي دبي.

وأكدت الإدارة في ردها على أسئلة «الاتحاد»، أن الأراضي استحوذت على حصة كبيرة من التعاملات العقارية في الإمارة، لدورها في توفير آفاق أرحب للتوسع العمراني والتطوير أمام المستثمرين.

وأوضحت أن قيمة تداولات الأراضي في دبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 78.5 مليار درهم، موزعة على 5571 صفقة، فيما سجلت المباني 1893 صفقة بقيمة 6.8 مليار درهم، وتجاوز نصيب الوحدات السكنية 20 ألف صفقة بقيمة إجمالية قدرها 25.5 مليار درهم تقريباً.

وأفادت إدارة الدراسات والبحوث التابعة لأراضي دبي بأن الأراضي تصدرت قائمة أكبر الصفقة العقارية من حيث القيمة في دبي، خلال الفترة المنقضية من عام 2018.

وأوضحت أنه تم تسجيل أكبر صفقة عقارية في دبي خلال الفترة المنقضية من العام في الخليج التجاري، خاصة بقطعة أرض في نخلة جميرا، ووصلت قيمتها إلى 1.9 مليار درهم، وسجلت منطقة المركز التجاري الأولى صفقة أرض بقيمة 1.8 مليار درهم. ... المزيد
     
 

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