إطلاق «نون. كوم» يشعل سوق التجارة الإلكترونية

دبي (أ ف ب)
تصاعدت المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية في الخليج، مع افتتاح موقع «نون.كوم» نهاية الأسبوع، بعد ستة أشهر على استحواذ مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة على موقع «سوق.كوم».
ويعلن الموقع لمستخدمي منصته الرقمية التي تعرض آلاف المنتجات على المتسوقين على الإنترنت في الإمارات «تم إطلاق نون». ويعرض الموقع تطبيقاً للأجهزة النقالة «في الأيام المقبلة»، على أن يتم افتتاحه في السعودية «في الأسابيع المقبلة»، وفق ما جاء في بيان رسمي.
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وقال العبار: «إننا متشوقون لتسليم طلبيات إلى زبائننا الأوائل»، مشدداً على أن الهدف هو جعل نون «المنصة الأولى للتسوق الإلكترونية في المنطقة باللغة العربية».
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وقال فراز محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «أولد تاون أدفايزورز» المالية المتمركزة في دبي: «إن إطلاق موقع نون سيؤدي إلى اشتداد المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية، لكن هذه السوق تتسع برأيه للجميع».
وقال لوكالة فرانس برس: «لا أعتقد أن هذه السوق مشبعة»، مؤكداً أن «هناك مكاناً لشركات أخرى». وتوقع «تغييراً ثقافياً على صعيد التسوق في المنطقة على المدى البعيد».