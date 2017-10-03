إطلاق «نون. كوم» يشعل سوق التجارة الإلكترونية

دبي (أ ف ب)

تصاعدت المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية في الخليج، مع افتتاح موقع «نون.كوم» نهاية الأسبوع، بعد ستة أشهر على استحواذ مجموعة «أمازون» الأميركية العملاقة على موقع «سوق.كوم».

ويعلن الموقع لمستخدمي منصته الرقمية التي تعرض آلاف المنتجات على المتسوقين على الإنترنت في الإمارات «تم إطلاق نون». ويعرض الموقع تطبيقاً للأجهزة النقالة «في الأيام المقبلة»، على أن يتم افتتاحه في السعودية «في الأسابيع المقبلة»، وفق ما جاء في بيان رسمي.

والموقع وليد مشروع مشترك أقامه رئيس مجلس إدارة مجموعة «إعمار» العقارية محمد العبار، مع مجموعة من المستثمرين، تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة محمد حمود الشايع الكويتية لتجارة التجزئة. وبلغ مجموع الاستثمارات في «نون» بالأساس مليار دولار (850 مليون يورو).

وقال العبار: «إننا متشوقون لتسليم طلبيات إلى زبائننا الأوائل»، مشدداً على أن الهدف هو جعل نون «المنصة الأولى للتسوق الإلكترونية في المنطقة باللغة العربية».

وأعلنت «امازون ويب سيرفيسز» في 25 سبتمبر الماضي عن اتفاق مع حكومة البحرين لفتح أول مراكز إقليمي للبيانات في الشرق الأوسط في هذه الدولة الخليجية بحلول 2019. ويتوقع الخبراء أن يشعل افتتاح موقع «نون» في الإمارات حرب أسعار في سوق التجارة الإلكترونية الناشئة، والتي تحمل إمكانات واعدة على صعيد الأرباح في الخليج، حيث العديد من المتسوقين معتادون ارتياد المحال والمراكز التجارية الضخمة.

وقال فراز محمود، رئيس مجلس إدارة شركة «أولد تاون أدفايزورز» المالية المتمركزة في دبي: «إن إطلاق موقع نون سيؤدي إلى اشتداد المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية، لكن هذه السوق تتسع برأيه للجميع».

وقال لوكالة فرانس برس: «لا أعتقد أن هذه السوق مشبعة»، مؤكداً أن «هناك مكاناً لشركات أخرى». وتوقع «تغييراً ثقافياً على صعيد التسوق في المنطقة على المدى البعيد».