الذهب يستحوذ على 12% من تجارة الإمارات مع العالم

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استحوذ الذهب على 11.9% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، بقيمة 182 مليار درهم، وبما يزن 1.9 ألف طن، محققاً المركز الأول في قائمة سلع التبادل التجاري غير النفطي للدولة خلال 2017، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت تجارة الدولة من الذهب خلال العام الماضي بين 121 مليار درهم قيمة الواردات، و51.4 مليار درهم للصادرات، و9.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، وبلغت قيمة أبرز 25 سلعة في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي 953.6 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 62% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي.

الهواتف والشبكات

وأظهرت قائمة أهم السلع للتجارة غير النفطية خلال العام 2017، تبوء الهواتف وأجهزة الشبكات الخليوية المركز الثاني بنسبة 11%، وبقيمة 171.3 مليار درهم وبما يزن 198.2 ألف طن، والألماس بقيمة 102 مليار درهم، وبما يزن 11 طناً، مشكلاً ما نسبته 6% من التجارة غير النفطية.