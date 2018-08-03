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بقيمة 182 مليار درهم

الذهب يستحوذ على 12% من تجارة الإمارات مع العالم
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تاريخ النشر: السبت 04 أغسطس 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

استحوذ الذهب على 11.9% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، بقيمة 182 مليار درهم، وبما يزن 1.9 ألف طن، محققاً المركز الأول في قائمة سلع التبادل التجاري غير النفطي للدولة خلال 2017، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتوزعت تجارة الدولة من الذهب خلال العام الماضي بين 121 مليار درهم قيمة الواردات، و51.4 مليار درهم للصادرات، و9.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، وبلغت قيمة أبرز 25 سلعة في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي 953.6 مليار درهم، مشكلة ما نسبته 62% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي.

الهواتف والشبكات

وأظهرت قائمة أهم السلع للتجارة غير النفطية خلال العام 2017، تبوء الهواتف وأجهزة الشبكات الخليوية المركز الثاني بنسبة 11%، وبقيمة 171.3 مليار درهم وبما يزن 198.2 ألف طن، والألماس بقيمة 102 مليار درهم، وبما يزن 11 طناً، مشكلاً ما نسبته 6% من التجارة غير النفطية.

كما بلغت قيمة سيارات «نقل الأشخاص والاستيشن والسباقات» أكثر من 88 مليار درهم، وبما يزن 2.2 مليون طن وبنسبة 5.8%، والحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 76 مليار درهم، وبما يزن 13.9 ألف طن وبنسبة 4%، وزيوت نفط وزيوت معدنية قارية بقيمة 48.6 مليار درهم، وبما يزن 23 مليون طن، وآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات بقيمة 37.2 مليار درهم، وبما يزن 112 ألف طن، وعنفات نفاثة بقيمة 37.3 مليار درهم، وبما يزن 14 ألف طن، وأجزاء لوازم سيارات 19.8 مليار درهم، وبما يزن 1.4 ألف طن. ... المزيد
     
 

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