متشددون يهاجمون 12 مدرسة في باكستان

رويترز

قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، إن 12 مدرسة، ثمانية منها للبنات وأربعة للبنين، تعرضت لهجمات بقنابل وأضرمت فيها النيران خلال الليل في منطقة في شمال باكستان حيث ينشط متشددون يعارضون تعليم الفتيات.

ونفذت حركة طالبان الباكستانية ومتحالفون معها هجمات على الآلاف من مدارس البنات في مناطق بشمال غرب وشمال البلاد.

وقال راجا أجمل قائد الشرطة إن الهجمات على قرى في منطقة ديامر في إقليم جيلجت، وهي منطقة شهدت هجمات مرتبطة بطالبان على سياح أجانب وعلى إحدى الأقليات، كانت مخططة بدقة ومنسقة.

وقال أحد السكان إن المهاجمين حاولوا أيضا اقتحام مدرسة يديرها الجيش لكن الحراس تمكنوا من صدهم. وأضاف "سمع الناس انفجارا قويا".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.