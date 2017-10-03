«نيسان» تسحب 1.2 مليون سيارة غير مطابقة لقواعد السوق اليابانية

يوكوهاما (أ ف ب)
أعلنت شركة نيسان اليابانية للسيارات أمس، سحب 1.21 مليون سيارة من اليابان بعدما تبين أنها لم تخضع للمعاينة طبقا للقواعد المطلوبة في السوق اليابانية.
وأعلنت «نيسان»، التي دخلت في شراكة مع رينو الفرنسية منذ 1999، في بيان أن «حوالي 1.21 مليون سيارة تم إنتاجها ما بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017 ستخضع لمعاينة جديدة». وقال رئيس الشركة هيروتو سايكاوا، خلال مؤتمر صحافي في مقر المجموعة في يوكوهاما بضاحية طوكيو «إنها مشكلة في غاية الخطورة».
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وكانت أسهم «نيسان» تراجعت قبل هذا الإعلان في بورصة طوكيو، بعد ورود معلومات صحافية تشير إلى أن عمليات المعاينة أجراها موظفون غير معتمدين للإشراف على التدقيق في السيارات الموجهة إلى السوق اليابانية. وخسر سهم «نيسان» أكثر من 5% من قيمته في بدء المبادلات، وأقفل النهار على تراجع بنسبة 2.69% إلى 1084.5 ين.
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وأوضحت الشركة أن السيارات المعنية مخصصة حصرا للسوق اليابانية كشف عليها فنيون غير مرخص لهم لمعاينة السيارات المعدة للسوق المحلية، ولا يملكون الترخيص المطلوب سوى للسيارات المعدة للتصدير. وأوردت الصحافة اليابانية أنه تم الكشف عن المسألة في سبتمبر خلال عملية تفحص، قامت بها وزارة النقل. وتجري الوزارة عمليات تثبت مماثلة لدى شركات السيارات الأخرى.