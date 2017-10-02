مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والدخان

القاهرة (رويترز)
كشفت وثيقة حكومية أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وقال مسؤول في وزارة المالية، لرويترز أمس طالباً عدم نشر اسمه، إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%». وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 بواقع 13 % وزادت في يوليو الماضي إلى 14 %.
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وذكرت الوثيقة التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان، وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي». وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 ، سعياً لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون الإفلاس.
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