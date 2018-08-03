تحرير ميناء الحديدة.. محور تعزيز الأمن والسلام في اليمن

سحر الشعبي (عدن)

تعتبر محافظة الحديدة الواقعة على بعد 226 كيلومتراً غرب العاصمة اليمنية صنعاء، من أهم المحافظات اليمنية الساحلية التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية الإيرانية باعتبارها تمتلك ثاني أهم ميناء باليمن بعد ميناء عدن، والذي يعتبر ذا أهمية استراتيجية خاصة للمليشيات الانقلابية باعتباره حلقة الوصل البحري مع إيران لتهريب الأسلحة والسيطرة على القوافل الإنسانية والإغاثية الواصلة لليمن عبره.

يحتوي ميناء الحديدة على 8 أرصفة، بطول إجمالي يتجاوز 1461 متراً، بالإضافة إلى رصيفين آخرين بطول 250 مترا في حوض الميناء، تم تخصيصهما لتفريغ ناقلات النفط. ويبلغ طول الممر الملاحي في الميناء أكثر من 10 أميال بحرية ويبلغ عرضه قرابة 200 متر، فيما يصل عمقه إلى 10 أمتار.

ويستطيع الميناء استقبال سفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى، كما يوجد في الميناء 12 مستودعاً لتخزين البضائع المختلفة ويمتلك 15 لنشاً بحرياً بمواصفات ومقاييس مختلفة لغرض الإنقاذ البحري والقطر والإرشاد والمناورات البحرية.

أهمية استراتيجية