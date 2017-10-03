النفط يتراجع دون 56 دولاراً للبرميل وسط مؤشرات ارتفاع الإنتاج

لندن (رويترز)

انخفضت أسعار النفط أكثر من دولار إلى ما دون 56 دولاراً للبرميل أمس، في الوقت الذي كبحت فيه زيادة أنشطة الحفر الأميركية، وإنتاج أوبك موجة ارتفاع حققت فيها الأسعار أكبر مكاسبها في الربع الثالث من أي عام في 13 عاماً.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية منصات حفر نفطية جديدة للأسبوع الأول في سبعة أسابيع.

وأعلنت العراق عن ارتفاع صادراتها قليلاً في سبتمبر الماضي، حين عززت أوبك الإنتاج بوجه عام، بحسب مسح أجرته رويترز.

وبحلول الساعة 1140 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.03 دولار إلى 55.76 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت نحو 20% في الربع الثالث في أكبر زيادة يحققها في الربع الثالث من أي عام منذ 2004 وجرى تداوله عند 59.49 دولار الأسبوع الماضي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار إلى 50.60 دولار للبرميل. وحقق الخام الأميركي أقوى أداء فصلي منذ الربع الثاني من 2016.