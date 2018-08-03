حرارة قياسية وذوبان قمم الجليد بسبب موجة تضرب أوروبا

أ ف ب

ماتزال موجة الحر، التي تضرب أوروبا منذ أيام، تسود في كل أرجاء القارة تقريباً، اليوم الجمعة.



فقد شهدت العديد من الدول درجات حرارة قياسية ما اضطر السياح والأهالي للجوء إلى أنهار المدن للتخفيف من حدة القيظ، وضربات حر قاتلة. كما أدت الموجة إلى ذوبان قمم جليدية.



تصدرت البرتغال القائمة مسجلة 45,2 درجة في ألفيغا على بعد نحو 150 كلم من العاصمة لشبونة وهي درجة حرارة قياسية تاريخية، في حين تجاوزت الحرارة في أماكن أخرى في البلاد 40 درجة في أكثر الأحيان، وفق هيئة الأرصاد الجوية.



ونشرت الصحف، اليوم الجمعة، صوراً للسياح والأهالي يستحمون في مياه "دورو" في مدينة بورتو أو تاجة في لشبونة، وقد انتشروا على "رصيف الأعمدة" الذي كانوا ينزلون منه إلى النهر للتبرد.

في إسبانيا المجاورة، لم يكن الوضع أحسن حالاً، إذ يعد يوم الجمعة هذا بين أكثر أيام الصيف قيظاً، مع تسجيل 40 درجة في العاصمة مدريد و42 درجة في إشبيلية في الأندلس في الجنوب و44 درجة في باداخوث (بطليوس) في الجنوب الغربي، وفق الأرصاد الجوية.

