«غرفة عجمان» تستعرض نتائج التقييم الذاتي للمسؤولية المجتمعية

عجمان (الاتحاد)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان نتائج تقرير التقييم الذاتي لتطبيق المسؤولية المجتمعية وفق معايير الايزو وأهم التوصيات، وذلك ضمن خطة الغرفة لتطبيق معايير نظام المسؤولية المجتمعية بالتوافق مع المواصفات الإرشادية للايزو 26000 وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية والسعي نحو تحقيق العدالة والنزاهة في مجتمع الأعمال بما يتماشى مع توجهات وسياسات الدولة.

حضر الاجتماع سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان والمدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات في غرفة عجمان، بحيث تناول الاجتماع ما تم إنجازه في مشروع تأهيل غرفة عجمان لتطبيق معايير نظام المسؤولية المجتمعية إلى جانب نتائج جلسة التقييم الذاتي وأهم التوصيات.

من جانبها، أكدت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء والمسؤولية المجتمعية، أن غرفة عجمان تخطو خطوات حثيثة نحو تطبيق معايير نظام المسؤولية المجتمعية بحيث نظمت غرفة عجمان برنامج تدريبي بعنوان «أساسيات ومفاهيم برنامج المسؤولية المجتمعية ايزو 26000»، للتعرف على مفاهيم ومصطلحات ومبادئ المسؤولية المجتمعية ومواصفات ومتطلبات المسؤولية المجتمعية العالمية واكتساب القدرة اللازمة لتطوير وتطبيق وتكامل نظام إدارة المسؤولية المجتمعية.

وأكدت إيمان الشامسي، أن غرفة عجمان حريصة على تطبيق أعلى المعايير في تقديم خدماتها بشكل عام بناء على توجيهات مجلس إدارة الغرفة بما يعزز تحسين ممارسات الغرفة في الحوكمة المؤسسية وممارسات التشغيل العادلة وممارسات العملاء والبيئة وتطوير وتنمية المجتمع.