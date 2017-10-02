«استشاري جمارك دبي» يناقش ضريبة القيمة المضافة والانتقائية

دبي (الاتحاد)

أكد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أن الدائرة تعتبر عملاءها شركاء رئيسيين في صناعة القرارات المتعلقة بعملهم بالدائرة، وتعمل على الاستماع والأخذ بكافة الاقتراحات والمبادرات البناءة من جميع المتعاملين مع الدائرة، في إطار استراتيجية الدائرة الهادفة للتطوير والتحسين المستمر لكافة الخدمات الجمركية التي تقدمها للعملاء لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التجارة الخارجية لإمارة دبي، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى إسعاد العملاء عبر تقديم أفضل الخدمات وابتكار الأفكار الرائدة في مجال خدمة العملاء وفق أفضل الممارسات العالمية وأعلى معايير تقديم الخدمات.

وشدد مدير جمارك دبي على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص و العمل كفريق واحد بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة رسمت خريطة طريق لتوطيد التعاون البناء بين القطاعين في سائر مجالات النشاط الاقتصادي بما يخدم قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع 21 للمجلس الاستشاري لجمارك دبي منذ تأسيسه في العام 2010 وحضره جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي و أحمد اليعقوبي مدير إدارة تسليم المشاريع بقطاع التطوير الجمركي، وخلفان الكعبي مدير أول قسم علاقات العملاء، ومحمد فرج خبير إدارة العملاء، وعدد من مدراء الإدارات وقيادات وموظفي الدائرة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعات العمل أعضاء المجلس.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بقاعة الفرضة في المقر الرئيسي لجمارك دبي إلى عدة محاور جاء أبرزها في شرح ومناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث استضافت جمارك دبي أعضاء من الهيئة الاتحادية للضرائب للرد على استفسارات مجموعات الأعمال وأصحاب الشركات.