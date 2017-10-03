الشارقة (الاتحاد)
قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، بحملات تفتيشية في مناطق مختلفة من إمارة الشارقة للتأكد من تطبيق اللوائح الخاصة بوحدات القياس والالتزام باستخدام وحدة المتر بدلاً من وحدة «الوار» الياردة.
ونفذت الدائرة العديد من الجولات التفتيشية في سوق السور، والتي شملت محال بيع الأقمشة، وذلك حرصا منها على توفير الحقوق للمستهلكين كافة، ومنع العديد من حالات الغش والتحايل التجاري.
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ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التجار إلى الالتزام باستخدام وحدة المتر المعيارية، واستعمالها وسيلة لقياس جميع فئات المبيعات لديهم، مؤكدة أن وحدة المتر هي وحدة القياس المعترف بها من قبل الدائرة لغايات التبادل التجاري وإصدار الفواتير وأنظمة البيع والإعلان.
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وأكد السويدي، أن الدائرة تقوم بدور توعوي ورقابي، للتأكد من صدقية العمل بنظام المتر من خلال الجولات التفتيشية المنظمة على المحال والشركات، ومراقبة المخالفات لغير الملتزمين أو المتلاعبين في عملية القياس، لضمان الالتزام بتطبيق مثل هذه القرارات، بما يخدم مصالح التاجر والمستهلك على حد سواء، مشيراً إلى أن توحيد وحدة القياس بالمتر يسهل عملية التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز ومواكبة الممارسات الدولية.