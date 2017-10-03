«المركزي»: الودائع الحكومية إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات بـ 205 مليارات درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام لتصل إلى 205.1 مليار درهم بنهاية أغسطس 2017 بنمو بلغت نسبته 10.3% وبزيادة قيمتها 19.2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وسجلت الودائع الحكومية خلال أغسطس الماضي، أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 حيث كانت تبلغ 216 مليار درهم، و بلغت أدنى مستوى لها في أكتوبر 2015 عند 153.9 مليار درهم، لتعود بالارتفاع تدريجياً خلال عامي 2016 و2017.

أما الودائع الخاصة لأجل أو شبه النقدية وتشمل الودائع لأجل للمقيمين والودائع الادخارية والودائع بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت بشكل طفيف منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس 2017 بقيمة 900 مليون درهم تقريباً لتصل إلى 752.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الودائع النقدية (الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون سابق إشعار) لدى البنوك بالدولة بقيمة 15.6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بنمو نسبته 3.8% لتصل إلى 427.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 411.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وخلال فترة المقارنة ذاتها زاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بقيمة 3.5 مليار درهم بنمو نسبته 5.6%، فيما ارتفع النقد المصدر بالدولة (النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى النقد في البنوك) خلال أغسطس 2017 إلى 3.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 4.4% مقارنة مع رصيد النقد المصدر في نهاية يوليو 2017 و الذي كان يبلغ 79.1 مليار درهم.