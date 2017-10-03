الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)
تصدرت الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط للشركات الناشئة في العالم العربي» التي ترصد أفضل النجاحات في قطاع ريادة الأعمال، في حفل مميز أقامته في دبي بحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الأكثر ابتكاراً في العالم العربي.
وتتضمن قائمة هذا العام ثلاثة تصنيفات هي «أقوى 100 شركة عربية ناشئة»، التي تنفذ أهم الأفكار المبتكرة ويدعمها أفضل المستثمرين في أرجاء العالم، و«50 شركة عربية ناشئة تحت الضوء»، لم تتلق بعد تمويلاً ضخماً ولكنها تبدو ناجحة مستقبلاً، و«أنشط 50 مستثمراً في الشركات الناشئة».
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وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: «إن المشروعات الريادية المبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد في العالم العربي».