الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

تصدرت الإمارات قائمة «فوربس الشرق الأوسط للشركات الناشئة في العالم العربي» التي ترصد أفضل النجاحات في قطاع ريادة الأعمال، في حفل مميز أقامته في دبي بحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال الأكثر ابتكاراً في العالم العربي.

وتتضمن قائمة هذا العام ثلاثة تصنيفات هي «أقوى 100 شركة عربية ناشئة»، التي تنفذ أهم الأفكار المبتكرة ويدعمها أفضل المستثمرين في أرجاء العالم، و«50 شركة عربية ناشئة تحت الضوء»، لم تتلق بعد تمويلاً ضخماً ولكنها تبدو ناجحة مستقبلاً، و«أنشط 50 مستثمراً في الشركات الناشئة».

وبلغ إجمالي التمويل الذي تلقته 150 شركة ناشئة في العالم العربي مليار دولار (متضمنة 571 مليون دولار لشركة كريم). وتصدرت الإمارات قائمة الدول من حيث عدد الشركات الناشئة بوجود 79 شركة ناشئة، تليها مصر بـ 20 شركة، فيما يقع أكبر عدد من المستثمرين في الشركات العربية الناشئة بالإمارات، تليها السعودية.

وقالت خلود العميان، رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط: «إن المشروعات الريادية المبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد في العالم العربي».