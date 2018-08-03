صرف راتب أغسطس لموظفي حكومة رأس الخيمة قبل "الأضحى"

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تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وبمتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تقرر صرف رواتب جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة عن شهر أغسطس قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إن دائرة الموارد البشرية باشرت من الآن إعداد كشوف الرواتب المحلية على أن يتم تحويلها إلى المصارف قبل إجازة العيد.

ونوه مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة إلى أن هذه التوجيهات الكريمة تؤكد حرص سموه على توفير سبل الراحة والسعادة للعاملين في الحكومة حتى يتسنى لهم توفير احتياجات العيد لعائلاتهم.