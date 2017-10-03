اكتمال صبّ الخرسانة في مشروع «بلفيو تاورز» السكني

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي للعقارات، أمس اكتمال أعمال صبّ الخرسانة في مشروع «بلفيو تاورز» السكني الخاص بها. تتجاوز قيمة المشروع المكوّن من برجين 200 مليون درهم، ويحتل موقعاً مميزاً قرب مراسي الخليج التجاري، وعلى بُعد مسافة قليلة بالأقدام من «بوليفارد محمد بن راشد». ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الثالث من 2019.

وقد سار المشروع ضمن الخطة الموضوعة منذ بدء أعمال الإنشاءات في مايو 2017، حيث تم وضع أساسات الخرسانة للمشروع البالغة مساحته أكثر من 717 ألف قدم مربعة خلال 48 ساعة فقط، وذلك بفضل تسليم 1124 شاحنة أكثر من 9500 متر مكعب من الإسمنت بشكل آني إلى الموقع بين 29 سبتمبر و1 أكتوبر 2017. وشهدت أعمال تجهيز الموقع التي تضمنت الحفر، وسحب المياه والمعالجة، وغيرها، استخدام أكثر من 1800 طن من الحديد المسلح لبناء الخرسانة التي بلغت مساحتها 5067 متراً مربعاً.

وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي للعقارات: «بعد أن تمت عملية صب الخرسانة بشكل كامل، سوف يبدأ العمل على الطوابق الرئيسة، حيث تجري عمليات البناء وفقاً للجدول المحدد».