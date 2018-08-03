"الهلال الأحمر" يقدم مساعدات غذائية لأهالي تريم في حضرموت

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واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملاتها الإنسانية والإغاثية في محافظة حضرموت اليمنية عبر توزيع مئات السلال الغذائية على أهالي منطقة المطار في مديرية تريم بهدف تحسين الحياة المعيشية للأسر اليمنية ومساعدتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها جراء الوضع الراهن.

وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، في تصريحات له بهذه المناسبة، أن الدعم الإماراتي لليمن يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصها على الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه، مشيرا إلى تكثيف الهلال الأحمر تقديم كل أوجه الدعم لليمن واليمنيين على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم ورفع المعاناة عنهم.

من جانبه، أشاد خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم بجهود دولة الإمارات ودعمها المتواصل للشعب اليمني عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لتحسين مستوى معيشته، منوها بالمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي حضرموت بصفة خاصة.

من ناحيتهم، ثمن أهالي المديرية الذين شملتهم المساعدات دور الهلال الأحمر الإماراتي في إغاثتهم في ظل ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة وما يكابدونه في سبيل توفير ما يسد رمق أسرهم.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لليمن استمرارا لنهج الخير والعطاء المتأصل في نفوس أبناء الإمارات الأوفياء.