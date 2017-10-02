«آر أس إيه أبوظبي» يناقش الذكاء الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

يناقش مؤتمر «آر أس إيه أبوظبي 2017» المتخصص في قضايا وتوجهات أمن المعلومات، الجريمة الإلكترونية والتهديدات، والأمن، واستراتيجية الأمن، والبنية التحتية، والعمليات، إلى جانب التركيز في الجلسات الحوارية على أهم التوجهات الحديثة مثل تقنية سلسلة الكتل والذكاء الصناعي والسحابة وإنترنت الأشياء وهجمات انتزاع الفدية.

ويقام المؤتمر في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2017 في فندق قصر الإمارات، بدعم من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويوفر المؤتمر في دورته الثالثة منصةً مثالية للحوار وتحفيز النقاش وتبادل الآراء حول أصعب التحديات وأكثرها إلحاحاً في هذه الصناعة.

ويقام الحدث هذا العام تحت شعار «قوة الفرص» ويشمل خمسة مسارات رئيسة وتسع جلسات أساسية تغطي مجموعة متنوعة من المواضيع التي تم تصميمها بهدف تحفيز النقاش والتفاعل مع الحضور.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات «إن مثل هذه المؤتمرات تدعم رؤية الهيئة في أن تكون دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتوجهات القيادة الرشيدة في الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي واقتصاد المعلومات، كما يدعم تعزيز أسلوب الحياة الذكي في الدولة، تمهيداً لتحقيق رؤية الدولة 2021، ومن هنا يجب التركيز على أهمية المواءمة بين جهود القطاعين العام والخاص لضمان أمن وسلامة الفضاء الإلكتروني لدولتنا، والاستخدام الآمن للبيانات بالنسبة للجمهور وحمايتهم».

وأضاف: لقد كان الأمن الإلكتروني، وما زال، واحداً من الموضوعات التي تهم القائمين على قطاع التكنولوجيا المعلوماتية. ونحن في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ندعم الفعاليات التي تناقش موضوع الأمن في العالم السايبراني».

بدورها، قالت ليندا غراي مارتن، المدير العام لمؤتمرات «آر أس إيه»: «تتمحور أولويتنا في كل مؤتمر على توفير منصة لخبراء القطاع تمكنهم من الحوار ومشاركة الخبرات والتجارب. وفي دورة هذا العام أيضاً، نتوقع أن يوفر المؤتمر للمشاركين الأدوات والأفكار والخبرات الضرورية لحماية شركاتهم وأصولهم. ونحن نؤكد التزامنا بجمع الخبرات والآراء والتجارب والبحث عن طرق جديدة للتأثير وإلهام وتحفيز المجتمع المهني في المنطقة حول هذه القضايا المهمة ونتطلع إلى تلبية توقعات الحضور من مؤتمر آر أس إيه أبوظبي لهذا العام.»