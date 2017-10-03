11 مليار دولار رؤوس أموال الشركات المشاركة في «جيتكس فيوتشر ستارز»

دبي (الاتحاد)

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، معرض «جيتكس فيوتشر ستارز» الذي يعد الفعالية الأكبر للشركات الناشئة ورواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع «أسبوع جيتكس للتكنولوجيا».

وتكمن أهمية الحدث في أنه يفتح الباب واسعاً أمام إطلاق وتأسيس علاقات عمل وتعاون وشراكات كبرى، عبر استضافته أكثر من 700 من رواد الأعمال والمستثمرين من 75 دولة، وتقديم دبي لكبرى الشركات الاستثمارية والمشاريع الضخمة التي تدير رؤوس أموال يصل إجماليها إلى نحو 11 مليار دولار.

كما يقدم فرصاً لرواد الأعمال لربح جوائز عينية ونقدية بأكثر من 1.2 مليون درهم، ورحلات لزيارة وادي السيليكون في أميركا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم لاستعراض أفكارهم التجارية أمام ممثلي كبريات الشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في الشركات الناشئة.

ويتضمن إقامة مسابقات تنافسية حول الابتكار والأطروحات التجارية. ويستضيف الحدث مسابقة «تحدي جيتكس سوبرنوفا»، الذي يتكون من سلسلة مسابقات تقدم للشركات الناشئة فرصة ربح أكثر من 180 ألف دولار نقداً ضمن 18 فئة، تتضمن «جائزة أفضل شركة ناشئة على مستوى العالم»، و«أكثر شركة ناشئة مبتكرة» و«أفضل شركة ناشئة بقيادة شبابية»، إضافة إلى فئات مختصة أخرى مثل «فاين تيك»، و«أي أو تي»، و«هيلث تيك»، والروبوتات، وغيرها.