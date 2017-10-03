الهوامير والفقارى

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مفروض نقعد نفكر شو بنسولف بعد أول أسبوعين في الدوري، والملل والإحباط اللي عشناه على جميع المستويات بس بصراحة فاجأنا الأسبوع الثالث.

المفاجأة حلوة ومب حلوة في نفس الوقت! الحلو أن الجمهور رجع شوي في بعض المباريات وإن شاء الله يزيد ويطلع من حزن المنتخبات، بس في نفس الوقت المفاجآت المب حلوة وايد ولو أنها سوت إثارة نوعاً ما وحركت الدوري والمتابعين بس أكيد أنها ما بتحرك شعره في رأس بعض الناس .

مب حلو أنه بعض اللعيبه استوى عندهم قلة أدب طاغية وعوايدهم في كل مرة يذكرونا أنهم ما ينعطون ويه، والشرهه مب عليهم الشرهه على اللي ما سنعهم وخلاهم يستمرون في خربطانهم في المنتخب واستمروا على بالهم انهم معصومين من الحساب والعقاب.

وبعدني اتريا شو نوع العقوبة وشدتها رغم مرور 48 ساعة عقب المباراة أياها ولو أني أتوقع انه الأعضاء مدوخين وما يبون يزعلون «بعض الناس».

مب حلو اننا في أسبوع واحد الكل تكلم عن التحكيم لانه هالاسبوع صادف مباراة الهوامير! انزين الفقارى شو ذنبهم انه الأسبوع اللي طاف الحكم يتعلم فيهم ولا حد سمع لهم حس ولا حتى رئيس الفريق ما احتج الأسبوع اللي طاف على مباراته مع الهوامير مثل ما احتج في مباراته مع فقير ثاني هالاسبوع !

الحكام تراهم هم هم ولا تتريون يتعدل وضعهم لانه هذي امكانياتهم وأكبر همومهم في بداية كل موسم تعديل مكافآتهم، وبدل ما تحتجون على التحكيم احتجوا على الرئيس اللي وعدكم من ضمن وعوده اللي ما تنعد انه هالموسم بيدخل الفيديو في التحكيم، وبينقذنا وبينقذ الحكام اللي قاعدين يتعلمون سنين في الاندية وحجتهم انهم مواطنين، ونسوا انهم بعد يظلمون فرق يلعبون فيها مواطنين! وبعدين تعالوا الهامور لو غلط الحكم معاه في كرة ولا فاول تراه يعوضه في مباريات ثانية بس المسكين الفريق اللي متعود ينظلم ومحد يتكلم عنه ولا يتبنى مأساته من التحكيم شو يسوي!

الرئيس وعدكم بالفيديو روحوا اسألوه ليش ما طبقه وليش اللجنة تعارضه والكل يدري انهم يعارضونه لانه بيكشف مستواهم المتواضع بس نحن نحب نجامل.

أخيرا مب حلو بطل الدوري وفريقنا في كاس العالم يخسر بهالطريقة والوقت معاكم يالجزراويه تصلحون من وضعكم باقي شهرين تتعدل الامور تكتيكيا بس باقي ساعات تنعد اذا ودكم ترجعون اللي يابوا الدوري معاكم الموسم اللي طاف تراهم الا حولكم مب بعيد.

وسلامتكم .