قرقاش: قرار قطر منع مواطنيها من أداء الحج غياب للرؤية الواعية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، أن قرار قطر منع مواطنيها من أداء الحج غياب للرؤية الواعية.

وكتب معاليه، في تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم. ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج علامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم".

وأضاف معاليه "وحين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات، سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها".