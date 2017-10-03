«نورث ايكر» تطلق «ذا برودواي» في لندن بقيمة 7.34 مليار درهم

يوسف العربي (دبي)

كشف دي سان بييترو الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري البريطانية ’نورث ايكر‘، عن خطط الشركة بخصوص مشروع ’ذا برودواي‘ متعدد الاستخدامات الذي تطوره الشركة ومجموعة أبوظبي المالية (ADFG).

ويقع المشروع الذي تقارب مساحته هكتارين في منطقة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن ويشغل ’ذا برودواي‘ الذي يعتبر مشروعاً سكنياً وتجارياً فريداً من نوعه، وتعمل على إنجازه كلٌ من’نورث ايكر‘ في مقر شرطة العاصمة السابق في قلب الجزء التاريخي الأعرق من لندن.

وشهد الإطلاق الرسمي ل’ذا برودواي‘ في دبي حضور كل من دي سان بييترو وجاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، والتي كانت استحوذت على ’نورث ايكر‘ في عام 2013 وأوكلت للشركة المتميّزة في مجال العقارات السكنية مهمة تطوير وجهة نابضة بالحياة ومتطورة للغاية في المنطقة الذهبية من لندن.

وقال الصديقي إن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقارنة بالعملات الخليجية المرتبطة بالدولار، ساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في بريطانيا بشكل عام.