«نورث ايكر» تطلق «ذا برودواي» في لندن بقيمة 7.34 مليار درهم

يوسف العربي (دبي)
كشف دي سان بييترو الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري البريطانية ’نورث ايكر‘، عن خطط الشركة بخصوص مشروع ’ذا برودواي‘ متعدد الاستخدامات الذي تطوره الشركة ومجموعة أبوظبي المالية (ADFG).
ويقع المشروع الذي تقارب مساحته هكتارين في منطقة وستمنستر بالعاصمة البريطانية لندن ويشغل ’ذا برودواي‘ الذي يعتبر مشروعاً سكنياً وتجارياً فريداً من نوعه، وتعمل على إنجازه كلٌ من’نورث ايكر‘ في مقر شرطة العاصمة السابق في قلب الجزء التاريخي الأعرق من لندن.
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وقال الصديقي إن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقارنة بالعملات الخليجية المرتبطة بالدولار، ساهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في بريطانيا بشكل عام.
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