لندن تحبط محاولة تهريب "قطع صاروخية" إلى إيران

وكالات

أكدت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، أن عناصر حرس الحدود في مطار هيثرو بالعاصمة لندن، أحبطوا محاولة لتهريب قطع تدخل في صناعة الصواريخ إلى إيران.

وقالت مصادر صحفية بريطانية إن الجمارك ضبطت حلقتين دائريتين يجري استخدامهما عادة في صناعة رؤوس الصواريخ، بحسب صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

وفتحت بريطانيا تحقيقا في الشحنة التي كان يفترض أنها ذات صلة بقطاع إنتاج النفط في البلاد.

وأضافت نائبة مدير قوة حرس الحدود البريطاني، مونيك ريتش، أن السلطات قامت بمصادرة القطع المشتبه فيها.

وأوضحت أن الحلقتين اللتين تم ضبطهما قطعان مصنوعتان من المطاط وتستخدمان عادة بين الأنابيب للحيلولة دون حدوث تسرب، إلا أنه يمكن استعمالها أيضا في الصواريخ، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

ورفضت المسؤولة أن تؤكد ما إذا كانت عملية الحجز قد أسفرت عن أي توقيف، وبيّنت أن العقوبات البريطانية والدولية تمنع إمداد إيران بأي مواد تدخل في صناعة الصواريخ.

وبموجب القانون البريطاني، يواجه الأشخاص الذين يحاولون نقل المواد إلى إيران عقوبات قاسية تشمل السجن فضلا عن غرامات باهظة.

وتسعى العقوبات الدولية إلى كبح الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر عدد من ميليشياتها الطائفية، التي تتدخل في الشؤون الخارجية لعدد من الدول.