عبدالرحيم جمعة يختار التشكيلة المثالية

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت تشكيلة الأسبوع للجولة الثالثة، سيطرة لاعبي الوحدة والوصل والعين على أغلب المراكز، بفضل المستوى المتميز الذي قدمته الفرق الثلاثة، والانتصارات المهمة التي خرجوا بها من الجولة. وقدم خالد عيسى حارس «الزعيم» عرضاً جيداً أمام شباب الأهلي دبي، وأنقذ العديد من الفرص الخطيرة، ليقود «البنفسج» إلى الفوز الغالي.

وفي الدفاع واصل سالم العزيزي عروضه المقنعة في تشكيلة الوصل، والتألق ظهيراً أيمن، مقابل بروز الياباني شيوتاني تسوكاسا في مركز الظهير الأيسر، والقيام بأكثر من دور داخل الملعب، دفاعاً وهجوماً، ووقع على الهدف الحاسم لفريقه، من تسديدة قوية، كما أثبت مهند العنزي أنه قائد قوي للخط الخلفي، وصاحب الحلول التهديفية من الكرات الثابتة، وإلى جانبه الكوري شانج وو ريم لاعب الوحدة الذي واصل عروضه القوية، محتفظاً بمكانه في تشكيلة الأسبوع.

وفي الوسط، قدم طارق أحمد ووحيد إسماعيل عروضاً قوية وأسهما بقدر كبير في قطع الكرات، وإيقاف خطورة المنافس، وإلى جانبهما البرازيلي ليما جناحاً أيمن، ومراد باتنا جناحاً أيسر، بفضل فاعليتهما الكبيرة في الخط الأمامي، وقدرتهما على فتح الثغرات وسجل كل منهما هدفاً ثميناً لفريقيهما. وفي الهجوم، واصل كايو إقناع الجماهير بعروضه القوية، ومؤكداً قدراته التهديفية العالية، إضافة إلى دخول فاندرلي في تشكيلة الأسبوع، بعد المستوى المتميز الذي قدمه، ونجاحه في تسجيل هدفين ثمينين، وقيادة النصر للخروج بالنقاط الثلاث أمام الجزيرة.

ويعتبر الإيطالي برانديللي المدير الفني للنصر، أفضل مدربي الجولة الثالثة، لنجاحه في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه، على حساب الجزيرة، بفضل الإجادة في إدارة اللقاء، رغم أن «العميد» أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فواز عوانة في الشوط الأول.