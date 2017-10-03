دبي (الاتحاد)

وسعت طيران الإمارات شبكة خطوطها إلى 29 وجهة، تخدمها فلاي دبي في ثلاث قارات، وذلك في مستهل سريان اتفاقية الرمز المشترك التي أبرمت بين الناقلتين يوليو الماضي، بحسب بيان أمس.

وتزيد الشراكة الجديدة عدد رحلات كلا الناقلتين، كما ستسهل الوصول إلى مزيد من الوجهات العالمية مع ميزة وصول الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية. ويستطيع العملاء إجراء الحجوزات اعتباراً من 3 أكتوبر الجاري عبر الموقع الشبكي emirates.com، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو شبكة وكلاء السفر المعتمدين، على أن يباشروا سفرهم ابتداءً من 29 أكتوبر 2017.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس فلاي دبي: «يمثل هذا الإعلان خطوة أولى مثيرة على درب الفوائد التي تتيحها اتفاقية الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي للركاب، حيث تضع في متناولهم فرصة الاستمتاع بالمزايا الفريدة وخيارات السفر المتعددة والمرونة التي توفرها الناقلتان لدى مواصلة رحلاتهم عبر دبي. هذه مجرد بداية، وسوف نوفر لعملائنا مزيداً من الفرص لاستكشاف العالم مع توسيع شبكة المشاركة في الأشهر المقبلة».

وسيستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلا الناقلتين، ويحصل ركاب طيران الإمارات على وجبات مجانية ووزن الأمتعة المعتمد عند بدء سفرهم على رحلات فلاي دبي، في كلا الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويتيح السفر عبر مطار دبي الدولي للركاب مواصلة رحلاتهم بسلاسة، بحيث لا تزيد إجراءات انتقال المسافرين بموجب الشراكة الجديدة، بين المبنى 3 مقر طيران الإمارات والمبنى رقم 2 مقر فلاي دبي، عن 120 دقيقة. ويشكل هذا الإعلان خطوة أولية لاتفاقية شاملة ستشهد في المراحل المقبلة توسيع رحلات الرمز المشترك لتغطي وجهات جديدة، وتحقق مزيداً من تكامل شبكتي خطوط الناقلتين.