مسؤولون أميركيون يحذرون من "التهديد" الروسي

واشنطن (أ ف ب)

حذّر عدة مسؤولون أميركيون كبار من مدير الاستخبارات الى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) من الخطر الذي تمثله روسيا برأيهم، متهمين موسكو بمواصلة محاولاتها "لإضعاف" الولايات المتحدة و"بثّ الفرقة فيها".

وتحدث هؤلاء المسؤولون الواحد تلو الآخر أمام الصحافيين في البيت الأبيض، في مشهد يتناقض مع المؤتمر الصحافي للرئيس إلى جانب نظيره الروسي في 16 يوليو الماضي في هلسنكي الذي تعرض دونالد ترامب بعده لانتقادات حادة لابدائه تسامحا مفرطا إزاء فلاديمير بوتين.

وبينما تتهم الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2016 التي فاز فيها ترامب، بدا الرئيس الأميركي وكأنه يبرئ ساحة موسكو ما أثار الاستنكار حتى داخل معسكره الجمهوري. إلا أنه قال بعدها أن الأمر كان زلة لسان.

وخلال لقاء في بنسلفانيا مساء الخميس، بدا ترامب وكأنه يعتبر مجددا الاتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات بأنها "خدعة".

وبدا التناقض كبيرا من جديد بين هذه التصريحات التي اطلقها امام مؤيديه والمؤتمر الصحافي الذي غلب عليه طابع جدي، لكبار مسؤولي الاستخبارات الأميركية من البيت الأبيض وقبل ساعات فقط.