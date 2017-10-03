«التطوير والاستثمار السياحي» تطرح فرصاً استثمارية في «ممشى السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت شركة التطوير والاستثمار السياحي، أولى المساحات الجاهزة للتأجير في المنطقة الثقافية بمشروع «ممشى السعديات» الذي يتم إنجازه في النصف الثاني من العام المقبل 2018.

وتتميز هذه المساحات بتوفيرها فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في افتتاح مطاعم ومنافذ بيع تتميز جميعها بإطلالات شاطئية خلابة.

وفي هذا الإطار، توفر شركة التطوير والاستثمار السياحي نحو 11 ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير ضمن «ممشى السعديات» وعلى طول الطابق الأرضي من المنتزه الذي تتميز محلاته بإطلالة بانورامية شاطئية مع مقاعد خارجية ممتدة حتى الشاطئ. وقال سفيان حسن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي: «يسرنا إتاحة المجال وفتح أبواب الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين نظراً لما يمثله مشروع (ممشى السعديات) من معلمٍ مهم في جزيرة السعديات، فضلاً عن فرادته مقارنة بالمشاريع الأخرى في المنطقة. وإننا نتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع المستثمرين وتحقيق مساعينا المشتركة نحو دعم النمو والتنمية من خلال إتاحة الفرص للاستثمار التجاري لأول مرة في المنطقة الثقافية لأصحاب الشركات والمؤسسات في قطاع البيع بالتجزئة».

وأضاف المرزوقي: «يشكل (ممشى السعديات) وجهة سكنية مثالية نظراً لموقعه المتميز بالقرب من أرقى الفنادق والمطاعم العالمية المستوى والمرافق الفاخرة فضلاً عن المتاحف الشهيرة والشواطئ الرملية البيضاء».