  • الثلاثاء 13 محرم 1439هـ - 03 أكتوبر 2017م

تستحوذ مع «الاتحاد للطيران» على نصف طلبات الطراز الجديد

بوينج: «الإمارات» أول ناقلة في العالم تتسلم «777 أكـس» في 2020
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مصطفى عبد العظيم (سياتل)

أكدت شركة بوينج الأميركية أن برنامج طائرة 777 اكس يسير وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث سيتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز لطيران الإمارات خلال النصف الأول من عام 2020، فيما سيتم عرض طائرة 878-10 لأول مرة بالمنطقة خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر المقبل.

وقال مسؤولون في الشركة إن «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» يستحوذان على أكثر من نصف طلبيات طائرات 777 إكس، المقدرة بنحو 340 طلبية والتزام شراء، حيث يبلغ عدد طلبيات الناقلتين معا نحو 175 طائرة، والتي تشكل 51.5% من إجمالي طلبيات 7 عملاء، فيما تعتبر طيران الإمارات حالياً أكبر زبون لهذا الطراز بنحو 150 طائرة بحصة 44%.

اختيار الإمارات

وكشف مارتي بينتروت نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا في شركة بوينج، عن اختبار شركة بوينج طيران الإمارات لتكون أول ناقلة في العالم تتسلم طائرة 777 اكس في 2020، وذلك كونها أكبر زبون لهذا الطراز بإجمالي 150 طائرة، مشيرا كذلك إلى معرض دبي للطيران المقرر إقامته في نوفمبر المقبل سيشهد أول ظهور لطائرة 787-10 قبل انطلاق جدول التسليم في 2018.

من جهته، قال تیري بیزولد، كبیر مندسي مشروع طائرات 777 إكس: «إن موعد تسليم أول طائرة من طراز 777 إكس سيكون خلال عام 2020، حيث بدأت عملية إنتاج أجزاء الطائرة اعتباراً من العام الجاري، على أن تدخل مرحلة التجميع النهائي في عام 2018». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 