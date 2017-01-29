  • الأحـد غرة جمادى الأولى 1438هـ - 29 يناير 2017م
  12:25    مقتل 30 مسلحا ارهابياً و10 مدنيين في هجوم جوي باليمن        12:27     وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: سنمتثل للأوامر القضائية         12:39     إياتا: منع بعض أطقم الطائرات من دخول أمريكا بعد أمر ترامب         12:39     ترامب يمهل الجيش 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة ضد «داعش»        12:40     قاضية فدرالية تمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات بموجب قرار ترامب         12:40     رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها لا تتفق مع ترامب بشأن الهجرة         12:40     ترامب: السفر والقيود المفروضة على اللاجئين "ليست حظرا على المسلمين"         12:40    مكالمة ترامب وبوتين "خطوة اولى مهمة" لتحسين العلاقات الثنائية        12:41     نتنياهو: ترامب على صواب بقرار بناء الجدار مع المكسيك وفعلنا ذلك من قبل         12:43     ترامب يتحدث مع بوتين وزعماء العالم عن التهديدات الأمنية         12:43     رئيس الوزراء الكندي يرحب بالمهاجرين ردا على الحظر الأميركي         12:44     قائد يمني: ضبطنا أسلحة إيرانية في المخا         01:02    قرقاش : ‏إسقاط سلاح الجو الإماراتي لطائرة بدون طيار إيرانية في اليمن دليل لمن يحتاج إلى دليل، لتورط إيران في دعم التمرد و إطالة الحرب في اليمن.        01:04    محمد بن راشد يتقبل التعازي من محمد بن زايد والحكام فى وفاة شيخه آل مكتوم    

«الفجيرة البحري» يحتفل بتخريج ناشئيه
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 يناير 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتخريج الدفعة الأولى من المنتسبين والدارسين بمركز تدريب الناشئين للرياضات البحرية الذين بلغ عددهم 6 خريجين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة.

حضر حفل التخريج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمنطقة الشرقية وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري وريكاردو ريكوانتا مدير مكتب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وتوجه أحمد إبراهيم بالشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين، ولسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الراعي والداعم الأول لكافة فعاليات النادي، إلى جانب المتابعة المستمرة والتوجيهات المتواصلة من قبل الشيخ سيف بن حمد الشرقي، منوها إلى أن الخريجين يمثلون النواة الأولى والبنية الأساسية لتكوين فريق الفجيرة تيم الذي سيمثل الإمارة والدولة في المحافل العالمية. وكشف المدير التنفيذي للنادي عن أسماء الفائزين وهم فيصل خالد الرئيسي الذي نال جائزة أفضل منتسب في الالتزام بالمواعيد، وعمر محمد قاسم وأحمد محمد قاسم إلى جانب تامر محمد محمود وفان سيركس أيضاً حصل على شهادة أفضل منتسب ومنار إبراهيم التي نالت شهادة تقديرية، باعتبارها المشاركة الوحيدة التي تمثل العنصر النسائي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا