«الفجيرة البحري» يحتفل بتخريج ناشئيه

فيصل النقبي (الفجيرة)

احتفل نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بتخريج الدفعة الأولى من المنتسبين والدارسين بمركز تدريب الناشئين للرياضات البحرية الذين بلغ عددهم 6 خريجين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة.

حضر حفل التخريج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالمنطقة الشرقية وأحمد إبراهيم محمد نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري وريكاردو ريكوانتا مدير مكتب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وتوجه أحمد إبراهيم بالشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعمه الكبير للرياضة والرياضيين، ولسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الراعي والداعم الأول لكافة فعاليات النادي، إلى جانب المتابعة المستمرة والتوجيهات المتواصلة من قبل الشيخ سيف بن حمد الشرقي، منوها إلى أن الخريجين يمثلون النواة الأولى والبنية الأساسية لتكوين فريق الفجيرة تيم الذي سيمثل الإمارة والدولة في المحافل العالمية. وكشف المدير التنفيذي للنادي عن أسماء الفائزين وهم فيصل خالد الرئيسي الذي نال جائزة أفضل منتسب في الالتزام بالمواعيد، وعمر محمد قاسم وأحمد محمد قاسم إلى جانب تامر محمد محمود وفان سيركس أيضاً حصل على شهادة أفضل منتسب ومنار إبراهيم التي نالت شهادة تقديرية، باعتبارها المشاركة الوحيدة التي تمثل العنصر النسائي.