سيؤول تعرض على بيونج يانج إجراء مفاوضات في 9 يناير

عواصم (وكالات)

عرضت سيؤول على بيونج يانج أمس، إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في 9 من يناير، بعدما مد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يده لسيؤول ملمحا إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب. وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحفظه على المحادثات المحتملة بين الكوريتين، مؤكدا أنها تنطوي على احتمالات متضاربة، وأن العقوبات بدأت تؤثر على بيونج يانج في حين رحبت الصين بالدعوة للحوار بين الكوريتين مجددة التزامها بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وقال وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي شو ميونج جيون خلال مؤتمر صحفي «نكرر استعدادنا لإجراء مفاوضات مع الشمال في أي زمان ومكان وبأي شكل». وأضاف «نأمل أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونج تشانج فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل، من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين». وقال إن تفاصيل المفاوضات المقترحة ومن ضمنها جدول الأعمال، يمكن مناقشتها عبر الخط الساخن بين الكوريتين في بانموجون، والمقطوع منذ 2016.

لكن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قال أمس، إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي. وأكد في بداية اجتماع لمجلس الوزراء أن «التحسن في العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لا يمكن أن يمضي بمعزل عن تسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي، وبالتالي يجب على وزارة الخارجية التنسيق عن قرب مع الحلفاء والمجتمع الدولي في هذا الشأن».

وقال كوه يو-هوان استاذ العلوم السياسية في جامعة دونجوك «إن مجرد لقاء بينهما سيكون مجديا لأنه يؤشر إلى محاولة من الطرفين لتحسين العلاقات». لكنه أضاف أنهما عندما يجلسان يمكن أن تضع كوريا الشمالية سيؤول في موقف صعب بتقديم مطالب غير مقبولة، مثل وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وقال «ما تحاول كوريا الشمالية القيام به هو إعادة تأسيس علاقاتها مع سيؤول كدولة نووية، والمعضلة لدى الجنوب تتعلق بما إذا كان بإمكاننا قبول ذلك».