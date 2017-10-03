«ويتيكس 2017» يستقطب 2000 عارض من 50 دولة

فهد الأميري (دبي)

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» عن إتمام جميع الاستعدادات لإطلاق الدورة الـ 19 من معرض ويتيكس، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2017 بمشاركة نحو 2000 عارض من 50 دولة، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، وذلك تحت مظلة «الأسبوع الأخضر».

ويأتي تنظيم المعرض بمثابة دفعة قوية للمساعي الرامية إلى ترجمة أهداف المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» لتحويل الدولة إلى مركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة إلى جعل الإمارة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر عبر توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول 2030، و75% بحلول2050».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق العنوان، مول دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين في «الهيئة»، وممثلين رفيعي المستوى من الشركاء، الشركات العارضة والرعاة الرسميين للحدث، إضافة إلى جمع كبير من ممثلي مختلف وسائل الإعلام. وحضر المؤتمر الصحفي، سيف الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات في معرض ويتيكس، وخولة المهيري رئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة والإعلام والفعاليات في المعرض، وجاسم رجب المراقب المالي وعضو اللجنة العليا للمعرض، والمهندس مروان بن حيدر عضو اللجنة العليا للمعرض..

وقال الطاير «تكتسب الدورة الـ 19 من معرض ويتيكس أهمية مضاعفة باعتبارها منصة استراتيجية لتوطيد جسور التعاون المثمر بين صناع القرار والمستثمرين والباحثين والأكاديميين والخبراء».