فريد علي: تأثير أخطاء الحكام «3 من 18»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

شدد فريد علي الحكم الدولي السابق، والمحلل التحكيمي لـ«الاتحاد»، على أن 3 مباريات فقط من 18 مباراة، أقيمت في الجولات الثلاث الأولى، لدوري الخليج العربي، تأثرت نتائجها بأخطاء الحكام، وهي دبا الفجيرة مع الجزيرة «1 - 0»، والوحدة مع النصر «2 - 1» بالجولة الثانية، والعين وشباب الأهلي دبي «2 - 1» ضمن الجولة الثالثة، حيث استفادت الفرق الفائزة.

وقال: إن الجزيرة تضرر لعدم احتساب ركلة جزاء لمصلحته، والنصر لاحتساب هدف من تسلل عليه، وشباب الأهلي دبي من عدم احتساب ركلة جزاء.

وأضاف أن المؤشر جيد للغاية بشكل عام، لكن ما زال بعض الحكام يحتاجون الجرأة في اتخاذ القرار، من دون التأثر بنجومية اللاعبين، أو ضغط الفريقين أو الإعلام، وبشكل خاص في القرارات الصعبة، مثل احتساب ركلات الجزاء والطرد، لأنها لا تقبل الاختلاف عليها، بعكس القرارات التفسيرية لحالات الإهمال أو التهور.

وعن مباريات الجولة الثالثة، أكد فريد علي أن أهم قرار فيها شهدته مباراة العين وشباب الأهلي دبي، بعدم احتساب ركلة الجزاء التي تمت الإشارة لها في صدر الحديث، بجانب أيضاً عدم طرد لاعب الأخير توماس سباستيان لسلوكه المشين تجاه محمد عبد الرحمن.

أما قمة الجولة الأخرى التي جمعت الجزيرة مع النصر، أشاد فريد علي بالأداء التحكيمي الذي جاء جيداً وموفقاً في جميع قراراته، بما فيها حالة طرد فواز عوانة، مشيراً إلى أن الطاقم التحكيمي الذي قاده سلطان عبد الرزاق الذي تميز بشكل كبير، بجانب المساعد مسعود حسن الذي وفق في احتساب الهدف الثالث لمصلحة النصر بتمركزه الصحيح الذي مكنه من مشاهدة الكرة تعبر خط المرمى بكاملها.

وعن بقية مباريات الجولة، قال: مباراة الوحدة والظفرة التي أدارها عمر آل علي لم يوفق الحكم، ومساعده الأول في حالتين الأولى في ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 56، حيث كان على الحكم أن يقوم بطرد خالد بطي بالبطاقة الصفراء مباشرة، وليس منحه الإنذار الثاني ثم طرده، لأن الحالة توافرت فيها جميع العناصر لاحتساب ركلة الجزاء وطرد مدافع الظفرة المباشر، كما أن الهدف الذي نتج بعد تنفيذ ركلة الجزاء وارتداد الكرة من القائم صحيح لوجود باتنا في مكان سليم، أما الحالة الثانية فهي عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للوحدة في الدقيقة 72 لمصلحة مراد باتنا وعلى مدافع الظفرة عبد الرحمن يوسف.

وأضاف: في مباراة الإمارات وحتا جاءت قرارات الحكم عادل النقبي صحيحة بما فيها المحتسبة للإمارات في الدقيقة 46، بينما جاء قرار الحكم يعقوب الحمادي الذي أدار مباراة الشارقة والوصل صحيحاً بإنذار يوسف سعيد الذي تحايل على الحكم الذي احتسب ركلة جزاء صحيحة للشارقة بعد تعرض ويلتون للعرقلة من قبل وحيد إسماعيل.

أما مباراة دبا الفجيرة وعجمان فإن ركلتي الجزاء «النواخذة» صحيحتان، والأداء التحكيمي في الجولة جيد قياساً بالجولة الثانية، باستثناء قمة الجولة بين العين وشباب الأهلي دبي.