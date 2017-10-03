7 مشاهد في الجولة الثالثة

معتصم عبدالله (دبي)

أعادت مواجهات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، والتي اتسمت بالأحداث الساخنة، بعض «البريق المفقود» للبطولة، مع العودة التدريجية للجمهور إلى المدرجات، في بعض المباريات، وجدد «العنابي» رغبته الجادة في تقديم أداء مختلف، بتمسكه بصدارة المنافسة بفوزه «الثمين» أمام ضيفه الظفرة 3-1، فيما تكبد الجزيرة «حامل اللقب» الخسارة الثانية على التوالي أمام «العميد» 2-4، وفرض «الزعيم» أفضليته بإلحاقه الخسارة الأولى بضيفه شباب الأهلي دبي 2-1، في قمة الجولة.

وأنصف الوصل صاحب المركز الثاني جمهوره، بالفوز على مضيفه الشارقة بـ «ثنائية» برازيلية في «كلاسيكو الزمن الجميل»، في الوقت الذي عمق فيه الإمارات ودبا الفجيرة جراح ضيفيهما حتا وعجمان «المتذيلين»، بالفوز 4- 0، و2- 0 على التوالي، في انتظار عودة المنافسة، بإقامة الجولة الرابعة في 13 أكتوبر، وفيما يلي أبرز مشاهد ثالث جولات الخليج العربي.

01 «مبخوت الثامن» في «ليلة حزينة»

لم يشفع هدف التعادل الذي سجله مهاجم الجزيرة علي مبخوت أمام ضيف النصر في الدقيقة 12، لفريقه تجنب الخسارة الثانية على التوالي بنتيجة 2-4، ليتراجع ترتيب «حامل اللقب» إلى المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط حصدها بفوزه الصعب على عجمان 2-1 في الجولة الأولى.