دبي (الاتحاد)

احتفت اللجنة المنظمة لبطولة الرجل الحديدي «آيرون مان» التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بنجاح تنظيم النسخة الثانية للبطولة التي شهدت مشاركة كبيرة من مختلف الأعمار والجنسيات زادت على 2300 رياضي.

وتم تكريم الفائزين في حضور الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، درع البطولة لأصحاب المراكز الأولى في منافسات الرجال والنساء.

وتقدم حارب بالشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته للبطولة، وشكر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على حضوره للبطولة وتكريم الفائزين فيها، كما عبر عن السرور الكبير لنجاح تنظيم البطولة والمشاركة المتميزة على مستوى عدد المشاركين وجنسياتهم، وعلى الارتياح الذي لمسه من المشاركين.

وتم في الحفل تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئة المحترفين وهم: الإسباني خافير جوميز الذي قطع مسافة السباق البالغة 113 كيلومترا (1.9 كيلومتر سباحة و90 كيلومترا دراجات هوائية و21.1 كيلومتر جري) في زمن قدره 3:42:21 ساعة، وصاحب المركز الثاني السويسري جوش أمبيرجر الذي قطع مسافة السباق في زمن قدره 3:44:38 ساعة، ثم الألماني رودي وايلد في المركز الثالث بعد تحقيقه زمناً قدره 3:44:59 ساعة.

وفي منافسات السيدات نجحت السويسرية دانيلا ريف بطلة العالم في بطولات «الرجل الحديدي» في الاحتفاظ بلقب بطلة الآيرون للمرة الثانية في دبي و الرابعة على التوالي في جميع البطولات، وفازت بالمركز الأول في منافسات السيدات بزمن قدره 04:01:40 ساعة، وجاءت الأسترالية إيلي سالثهاوس في المركز الثاني قاطعة السباق في زمن قدره 04:04:05 ساعة، فيما حلت مواطنتها ساره كرولي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 04:06:23 ساعة.

وقدم أمين عام المجلس درع البطولة للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحصوله على المركز الأول خليجيا، وكذلك إلى أصحاب المراكز الخمسة الأوائل في فئة الإماراتيين وهم: أحمد اللقيطي، محسن العلي، أحمد الفهيم، عبد الله فرحان، وعلي عبد الله عبيد.

وكانت اللجنة المنظمة قد نظمت الخميس الماضي منافسات للأطفال والسيدات لمختلف الأعمار ولمسافات مختلفة حسب الفئة والعمر، بمشاركة أكثر من 400 مشارك يتقدمهم الشيخ محمد والشيخ حمد والشيخة شيما أنجال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما شارك في منافسات السيدات 100 مشاركة.

ويأتي تنظيم الفعالية في إطار الجهود لنشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع لما لها من فوائد كبيرة على صحة الإنسان وسعادته وحيويته.