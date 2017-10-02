«الهيئة» تنشر قائمة أسعار جديدة للسلع «الانتقائية»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نشرت الهيئة الاتحادية للضرائب على موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار السلع التي خضعت لنظام الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري، وحددت فيها أسعار البيع للمستهلك، بهدف حماية المستهلكين وضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وتشمل القائمة أكثر من 1700 سلعة بدأت الهيئة تحصيل الضرائب عليها وفقاً لما نص عليه القانون بشأن الضريبة الانتقائية و اللائحة التنفيذية للقانون، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.

وركزت الهيئة على توضيح اسم السلعة و تصنيفها و رمزها الضريبي و سعر بيعها النهائي للمستهلك بعد إنفاذ قانون الضريبة الانتقائية.

وتشمل الضريبة الانتقائية ثلاث مجموعات من السلع، هي التبغ ومنتجاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%. وتسدد الضريبة الانتقائية للهيئة الاتحادية للضرائب من قبل المستورد عند دخول السلعة عبر المنافذ الجمركية، أو المصنع عند خروجها للتوزيع أو من المخازن إذا كانت السلع مخزنة، ويجري توزيعها للاستهلاك في السوق المحلية. ويقدر عدد الشركات المستوردة والمصنعة والمخزنة للسلع الانتقائية بالدولة والملزمة بالتسجيل وبتسديد الضريبة الانتقائية للهيئة بنحو 250 شركة. بدأت الدولة تطبيق النظام الضريبي لأول مرة، بعد أن تم التصديق على اتفاقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتطبيق النظام الضريبي في أسواق دول المجلس.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات المتداولة بأسواق الدولة اعتباراً من الأول من يناير 2018.

إلى ذلك، زاد النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بقيمة 3.5 مليار درهم بنمو نسبته 5.6%، فيما ارتفع النقد المصدر بالدولة (النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى النقد في البنوك) خلال أغسطس 2017 إلى 3.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 4.4% مقارنة مع رصيد النقد المصدر في نهاية يوليو 2017 و الذي كان يبلغ 79.1 مليار درهم.