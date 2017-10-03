مجلس الوزراء يعتمد قراري رسوم الخدمات والغرامات الإدارية لـ «الاتحادية للضرائب»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قرار رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، واعتمد قرار رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه القرارات كونها تعزز مستوى الشفافية في علاقة الهيئة الاتحادية مع المتعاملين، وتشكل حافزاً لضمان الامتثال والالتزام التام من جميع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للامتثال والتقيد بالأنظمة والإجراءات الضريبية.

وأضاف سموه أن الهيئة ماضية في تقديم خدمات ضريبية وفق أرقى المعايير العالمية، حيث يشكل دليل رسوم الخدمات قاعدة مرجعية يعتمد عليها المتعاملون لمعرفة التكلفة المترتبة عليهم للامتثال للإجراءات الضريبية، وتم اقتراح هذه الرسوم بعد دراسات وافية للوقوف على إمكانية تقديم خدمات متميزة بأقلّ تكلفة تحقيقاً لرؤية ورسالة الهيئة لتوفير خدمات ذات جودة عالية».

رسوم الخدمات المقدمة