فوز 12 ابتكاراً وطنياً بمسابقة «رواد القصر» في نسختـها الإمـاراتية

حاتم فاروق (أبوظبي)
كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فوز 12 ابتكاراً ومشروعاً وطنياً مقدماً من رواد أعمال إماراتيين بعضوية مبادرة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية، بحسب حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وقال النويس، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المعسكر التدريبي المقام بجامعة خليفة للمشاريع الفائزة أمس، إن لجان فرز المشاريع استقبلت أكثر من 80 ابتكاراً من رواد الأعمال الإمارتيين منذ بدء تلقي الأعمال في يوليو الماضي، منوهاً بأن الابتكارات الفائزة تركز علي التكنولوجيا والتقنية التي تخدم البشرية في مختلف نواحي الحياة، فيما يعكف صندوق خليفة على تطوير مهارات المتقدمين وتوجيهم نحو الطريق الصحيح لنجاح ابتكاراتهم التي تخدم في المقام الأول الحياة الإنسانية.
وتابع النويس «يتعهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم التمويل اللازم للمشاريع والابتكارات الفائزة في مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية بشرط أن تكون تلك المشاريع لها جدوي اقتصادية فعالة»، متوقعاً توسيع نطاق هذه المبادرة لكون مبادرة خليجية من خلال استضافة رواد أعمال من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت لتقديم مشاريعهم والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
نقطة انطلاق
وثمن رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمبادرة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية، مؤكداً على توجيهات سموه الواضحة للتعاون مع برنامج «رواد القصر» التي يرعاها الأمير أندرو دوق يورك في المملكة المتحدة، منوهاً بأن المبادرة العالمية اختارت أبوظبي لتكون نقطة انطلاق نحو دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في تطوير مهارات رواد الأعمال. ... المزيد