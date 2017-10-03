فوز 12 ابتكاراً وطنياً بمسابقة «رواد القصر» في نسختـها الإمـاراتية

حاتم فاروق (أبوظبي)

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فوز 12 ابتكاراً ومشروعاً وطنياً مقدماً من رواد أعمال إماراتيين بعضوية مبادرة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية، بحسب حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وقال النويس، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المعسكر التدريبي المقام بجامعة خليفة للمشاريع الفائزة أمس، إن لجان فرز المشاريع استقبلت أكثر من 80 ابتكاراً من رواد الأعمال الإمارتيين منذ بدء تلقي الأعمال في يوليو الماضي، منوهاً بأن الابتكارات الفائزة تركز علي التكنولوجيا والتقنية التي تخدم البشرية في مختلف نواحي الحياة، فيما يعكف صندوق خليفة على تطوير مهارات المتقدمين وتوجيهم نحو الطريق الصحيح لنجاح ابتكاراتهم التي تخدم في المقام الأول الحياة الإنسانية.

وتابع النويس «يتعهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم التمويل اللازم للمشاريع والابتكارات الفائزة في مسابقة «رواد القصر» في نسختها الإماراتية بشرط أن تكون تلك المشاريع لها جدوي اقتصادية فعالة»، متوقعاً توسيع نطاق هذه المبادرة لكون مبادرة خليجية من خلال استضافة رواد أعمال من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت لتقديم مشاريعهم والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

نقطة انطلاق