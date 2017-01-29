حاكم عجمان يشهد بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

عجمان (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ختام بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» التي أقيمت أمس، بمنطقة الحليو بعجمان، وسط مشاركة 283 متسابقاً، من الصقارين المواطنين.

ووجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على حضور سموه منافسات البطولة، بموقع الحدث، ومتابعة النهائيات، مؤكدا أنها حافز كبير لجميع المشاركين واللجنة المنظمة للبطولة من أجل مواصلة الجهد في هذه الرياضة التراثية مقدما التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى.

وأشاد بالتنظيم وبالتعاون المتميز لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، معرباً عن شكره للجهود المبذولة لأعضاء اللجنة المنظمة، مؤكداً أن البطولة ستقام بشكل سنوي، على أن يتم تطويرها مستقبلًا، وتشمل التنافس بين الصقارين على مستوى مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج البطولة، عن فوز الطير «جير ديزرت» المملوك إلى جمعة سيف المقعودي بالمركز الأول في فئة جير شاهين فرخ للعامة، وجاء في المركز الثاني «فن» لـ «فريق النخبة»، وفي المركز الثالث «كي 1» ملك جمعة سيف المقعودي، وفي فئة «جير تبع فرخ» للعامة التي شارك فيها 49 متسابقاً، فاز بالمركز الأول بطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي بـ «جي 111»، وجاء في المركز الثاني فريق النخبة بالطير «اف 1 فالكونز» وفي المركز الثالث الطير «مرعب» المملوك لعبدالله حميد البلوشي.

وأهدى «زعبيل 1» مالكه حميد عبدالله أحمد المري صدارة فئة «بيور جير فرخ» للعامة، التي شارك فيها 66 متسابقاً، فيما جاء «زلزال» في المركز الثاني عبر الصقار حسين ناصر عبدالله لوتاه، وفي المركز الثالث «جي 5» لمحمد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري وتفوق «جولدن» في فئة «قرموشة فرخ» التي شارك فيها 55 متسابقاً، وأهدى مالكه محيميد خليفة سلطان بالجافلة المنصوري المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق النخبة عن طريق «ذيبة» وفي المركز الثالث «اتش ال 44» لحسين ناصر عبدالله لوتاه. وأسفرت فئة جير تبع للناشئين عن فوز الطير (1411) للمالك أحمد راشد سعيد بالمركز الأول فيما جاء «شجاع» لمالكه راشد عبدالله راشد المانع المنصوري في المركز الثاني، والثالث «تي 81» لمالكه مهير حمد علي جمعة السويدي، وشارك في المنافسات 60 مشاركا من فئات الناشئين من 13 إلى 16 عاما، وهي الفئة التي حرصت اللجنة المنظمة على إقامتها بتوجهيات من الشيخ راشد بن حميد النعيمي راعي البطولة من أجل تحفيز الأجيال الجديدة على ممارسة هواية القنص والصيد بالصقور. وأعرب أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن سعادته بالنجاحات التي حققتها البطولة وقال: «بالرغم من أن المنافسات اقتصرت على يوم واحد إلا أنها كانت بمثابة مهرجان كبير لهذه الرياضة التراثية وسط مشاركة قياسية»، وأضاف: البطولة تعتبر بداية للعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية المقبلة التي ستنظم بالإمارة على مدار العام الجاري 2017 حرصاً من الشيخ راشد بن حميد النعيمي على تنويع الأنشطة الرياضية التي تخص الشباب وتخلق روح المبادرة والمنافسة بينهم لا سيما الشباب الرياضي منهم.