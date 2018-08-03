إنقاذ «قرش» ضل طريقه

دبي (الاتحاد)

أنقذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية «صغير قرش الحوت» الذي أضاع طريقه في مياه خور دبي بالقرب من منطقة الجداف.. ولدى تسلم الوزارة البلاغ، شكلت بالتعاون مع شرطة دبي وجمعية حماية البيئة البحرية فريقاً من الغواصين المحترفين تحرك إلى منطقة الحدث، وتم وضع خطة مبتكرة لإنقاذ «قرش الحوت»، ووضعه على حمالة تحت الماء وتحريكه من منطقة الخور إلى عرض البحر، حرصاً على سلامته، والتأكد من عدم تعرضه لأي خطورة، أو إصابته بأية أضرار نتيجة الخوف أو التوتر، وذلك خلال عملية نوعية استغرقت أكثر من خمس ساعات.

هبة عبيد الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، ثمنت دور فرق الإنقاذ، مشيرة إلى الحرص على المحافظة على ثروات البيئة المحلية، وما تحظى به من تنوع بيولوجي.

المقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري في مركز شرطة الموانئ، مُشرف فريق شرطة دبي في العملية، أكد أن عملية إنقاذ صغير قرش الحوت، ونقله إلى منطقة الخليج العربي تطلبت حرفية ومهارة عاليتين، واحتاجت إلى جهد وصبر كبيرين من فريق العمل.